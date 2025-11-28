Британская газета The Guardian заявляет, что Владимир Зеленский уволил главу своей администрации для скорейшего затухания коррупционного скандала. По мнению издания, отставка Андрея Ермака была запланированным шагом по спасению репутации власти.

Британское издание The Guardian представило свой взгляд на отставку Андрея Ермака с поста главы Офиса президента Украины. По данным журналистов, Владимир Зеленский организовал быстрое увольнение своего соратника с единственной целью — немедленно потушить разгорающийся коррупционный скандал в высших эшелонах власти. Публичная жертва в лице одного из самых влиятельных чиновников страны, как полагают аналитики, призвана продемонстрировать борьбу с коррупцией и снять остроту политического кризиса.

Решение было принято на фоне обысков в доме и офисе Ермака, проведенных украинскими антикоррупционными органами. The Guardian отмечает, что синхронность этих событий не выглядит случайной.

