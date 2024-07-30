Политолог Гамбашидзе считает, что за протестами в Венесуэле может стоять местная эмиграция

По словам политолога Ильи Гамбашидзе, в Венесуэле сформировалась классическая ситуация для начала цветной революции, и за волнениями в стране могут стоять вовсе не Штаты. Об этом сообщает Life.ru .

Он пояснил, что происходящее в этом государстве соответствует старой методичке американского автора Джина Шарпа, известного книгами о методах свержения авторитарных режимов. Так, оппозиционный кандидат, проигравший выборы, может стать потенциалом для уличных волнений, которые могут либо снесет власть, либо будет подавлен. В качестве первого примера может служить Киев, а второго – Минск.

По мнению эксперта, в плане организации протестов у США в этом случае роль вторична, поскольку в Штатах после покушения на Дональда Трампа сложилась своя революционная ситуация. К тому же аргентинский лидер Хавьер Милей уже сделал ряд острых заявлений о переизбрании Николаса Мадуро, может быть вариантом и Чили, однако данные государства маловероятно способны оказать влияние на происходящее у соседей.

Он подчеркнул, что необходимо обратить внимание на венесуэльскую эмиграцию, бежавшую от режима бывшего главы государства Уго Чавеса.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что Вашингтон подпитывает оппозицию Венесуэлы для свержения Мадуро.