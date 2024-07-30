Политолог Журавлев считает, что Вашингтон подпитывает оппозицию Венесуэлы для свержения Мадуро

Оппозиция, недовольная итогами прошедших в Венесуэле президентских выборов, проводит акции протеста в столице страны. Протестующие жгут покрышки и мусор, забрасывают полицейских камнями и коктейлями Молотова. Лидер страны Николас Мадуро выступил с обращением, в котором заявил, что оппозиции не удастся создать политический кризис в Венесуэле. По словам политолога Дмитрия Журавлева, оппозицию в Венесуэле подпитывают именно из Штатов. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что ранее один из президентов стран латинской Америки четко сказал, что единственным государством, где не может быть государственного переворота, - это именно США, поскольку там нет американского посольства.

По мнению эксперта, Вашингтон ведет себя по отношению к латиноамериканским государствам просто по-свински. Так, американцы пытаются устанавливать в этих странах выгодные и удобные им режимы.

Он подчеркнул, что, однако, с Венесуэлой этого не вышло, поэтому теперь они подпитывают оппозицию для того, чтобы свергнуть режим, который не они поставили, и поставить на его место послушных ребят, которые станут делать все то, что им скажут из Вашингтона. Как показывает история, подобное происходило в Венесуэле и в прошлые президентские выборы, когда там пытались устроить даже военный переворот. Тем не менее Штаты победить Венесуэлу не смогут.

Ранее политолог Сергей Марков сообщил нашему изданию, что поводов сомневаться в итогах президентских выборов в этой стране нет.