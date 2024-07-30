Политолог Журавлев считает, что Вашингтон подпитывает оппозицию Венесуэлы для свержения Мадуро
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Оппозиция, недовольная итогами прошедших в Венесуэле президентских выборов, проводит акции протеста в столице страны. Протестующие жгут покрышки и мусор, забрасывают полицейских камнями и коктейлями Молотова. Лидер страны Николас Мадуро выступил с обращением, в котором заявил, что оппозиции не удастся создать политический кризис в Венесуэле. По словам политолога Дмитрия Журавлева, оппозицию в Венесуэле подпитывают именно из Штатов. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он уточнил, что ранее один из президентов стран латинской Америки четко сказал, что единственным государством, где не может быть государственного переворота, - это именно США, поскольку там нет американского посольства.
По мнению эксперта, Вашингтон ведет себя по отношению к латиноамериканским государствам просто по-свински. Так, американцы пытаются устанавливать в этих странах выгодные и удобные им режимы.
Он подчеркнул, что, однако, с Венесуэлой этого не вышло, поэтому теперь они подпитывают оппозицию для того, чтобы свергнуть режим, который не они поставили, и поставить на его место послушных ребят, которые станут делать все то, что им скажут из Вашингтона. Как показывает история, подобное происходило в Венесуэле и в прошлые президентские выборы, когда там пытались устроить даже военный переворот. Тем не менее Штаты победить Венесуэлу не смогут.
Ранее политолог Сергей Марков сообщил нашему изданию, что поводов сомневаться в итогах президентских выборов в этой стране нет.