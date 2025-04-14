Военный политолог Андрей Клинцевич пояснил, почему Вашингтон не может принудить главаря киевского режима к переговорам с Москвой. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, у Штатов не осталось рычагов давления на него. Тем не менее нельзя исключать в данном случае и жесткий сценарий, то есть американцы могут пойти по жесткому сценарию: провести расследование, опубликовать, что Зеленский — коррупционер, что они воровали, включая и американскую помощь, ввести против него вторичные санкции, и сделать так, чтобы он мог перемещаться только между Францией, Великобританией и Незалежной.

Эксперт подчеркнул, что при этом Штаты не могут пойти на такой шаг в отношении имиджевой истории. Европа не даст США залезть в порты, в генерацию, во все то, что приносит деньги сегодня.

Ранее сообщалось, что Зеленский не понимает, почему Трамп отказывает Украине в поставках ЗРК Patriot.