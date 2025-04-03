Политолог Кошкин назвал цель давления США на Иран

Обострение ирано-американского конфликта снова выходит на первый план международной повестки. Штаты продолжают усиливать военное присутствие в регионе, а Иран в ответ ужесточает риторику и намекает на возможное продолжение ядерной программы. Военный политолог Андрей Кошкин назвал причины нынешней агрессии Вашингтона к Тегерану. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, это сопряжено прежде всего с тем, что Трамп очень поддерживает Израиль, для которого Иран является ключевым врагом на Ближнем Востоке.

Эксперт добавил, что в целом и Трамп, и США в целом не против политико-дипломатического урегулирования некоего конфликта между государствами, однако они целенаправленно усиливают военное присутствие против Ирана и все больше и активнее поговаривают об американо-израильском ударе по Ирану, по объектам.

По его мнению, сегодня с обеих сторон идет, кроме словесной перепалки, еще и подтверждение намерений.

Ранее в Британии заявили, что Иран исчезнет уже к сентябрю.