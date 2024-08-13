В Вашингтоне увеличивается недовольство вокруг украинского лидера Владимира Зеленского, который неправильно распоряжается западной финансовой поддержкой и не способен разрешить украинский конфликт. Следовательно, в Штатах планируется провести кампанию по дискредитации Зеленского и сменить президента страны. Политолог Сергей Маркелов рассказал, какие способы может применить Вашингтон, чтобы снять Зеленского с занимаемой должности. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, есть ряд сценариев, которые могут применить американцы для того, чтобы избавиться от Зеленского. Во-первых, доведение Незалежной до мирных переговоров, что является эволюционным сценарием.

Эксперт добавил, что реализация революционного сценария предполагает вынужденный самостоятельный уход Зеленского в виде искусственно созданной ситуации с обращением к народу, то есть по сути теневой вариант свержения. Также в качестве третьего сценария американцы могут пойти на хитрую уловку и создать негативный информационный шум вокруг фигуры Зеленского, что впоследствии приведет к народному требованию сместить его.

По его мнению, возможен и четвертый вариант — кровавая расправа. Подобные методы до сих пор свободно и легко используются, особенно на уровне вторых лиц государства. Такой метод будет реализован, если ни один из предыдущих сценариев ухода не сработает.

Ранее политолог Иван Мезюхо усомнился в правдивости намерений Киева идти на переговоры.