Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT высказал мнение, что публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможных переговорах с Кремлем говорят о его несерьезном отношении к данному вопросу.

«Впору говорить о том, что Владимир Зеленский ведет себя как типичный пустомеля», — уверен политолог.

Эксперт пояснил свое позицию. Владимир Зеленский не говорит ни о чем конкретном. Он только путает население страны тем, что переговоры важны. Параллельно с заявлением о переговорах Зеленский радостно сообщает об очередных поставках натовского вооружения. Он не сообщает публично, что могут обсуждать участники переговорной миссии. После заявлений президент, чей срок полномочий официально уже окончен, ничего не предпринимает.

«Президент РФ Владимир Путин во всеуслышание относительно недавно озвучил свои мирные инициативы. Это единственный путь, по которому может пойти Украина для того, чтобы Москва хотя бы стала с ней разговаривать», — заявил Мезюхо.

Однако то, что президент Украины все чаще говорит о необходимости мирных инициатив, невозможно отрицать. Лично Зеленский и вся Украина находятся в критическом положении. Сложная ситуация принудит украинского лидера все-таки соглашаться на переговоры.

Ранее сообщалось, что 155-миллиметровая артиллерия НАТО после освобождения Красногоровки больше не достанет до Донецка.