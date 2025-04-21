По словам политолога Сергея Маркова, пасхальное перемирие показало волю Москвы к миру. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что в плане военного отношения прекращение огня более выгодно отступающей и более слабой украинской армии. Однако в плане политики и дипломатии оно выгодно как раз России.

По мнению эксперта, итогом перемирия может стать полное прекращение Вашингтоном поставок вооружения Незалежной, что в свою очередь приведет к военной катастрофе украинских войск и победе России.

Ранее сообщалось, что ВСУ снова нарушили пасхальное перемирие, ударив по Донецку.