Очередная атака со стороны киевского режима произошла 20 апреля, когда Россия объявила о прекращении огня на время светлой Пасхи. Об этом сообщил корреспондент «Известий» с места событий.

В Донецке, пока люди отмечают христианский праздник, ВСУ устраивают очередные провокации. По заявлению военкора, украинские силы нанесли удар по городу в районе Мотеля. На месте гудит тревога, работают системы ПВО. Противовоздушную оборону задействовали минимум два раза.

По предварительным данным, никто не пострадал. О разрушениях также не сообщается.

Напомним, по поручению Путина с 19 апреля до 21 апреля включительно действует перемирие в связи с Пасхой. Украина в первую же ночь нанесла удар по Херсонской области, тем самым нарушив договоренность.