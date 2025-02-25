Политолог Марков рассказал о прямом послании Путина Трампу

В коротком интервью Путина, которое он дал журналисту Зарубину, было послание для Дональда Трампа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил политолог Сергей Марков.

По мнению эксперта, эта новость была показана по телевидению ночью, поскольку в США как раз заканчивался рабочий день. Кремль таким образом дал сигнал для Белого дома о готовности к сделке по ряду позиций.

«Дал предложения США по быстрому восстановлению экономических отношений России и США. По тяжелым металлам, которые так нужны экономике США. По алюминию», — указал он.

Марков подытожил, что теперь политика начала проводиться именно таким образом, с помощью экрана телевизора, поступая к адресату напрямую.

Ранее президент Путин в своем интервью заявил, что Россия могла бы договориться с США о взаимном сокращении арсеналов на 50%. К такому соглашению со временем могла бы присоединиться и КНР. Российский лидер отметил, что подобные договоренности должны быть основаны на принципе паритета и учитывать интересы РФ.