Путин согласился рассмотреть сокращение вооружений России и США

Россия и Соединенные Штаты Америки могли бы прийти к соглашению о сокращении арсеналов на 50%. Китайская Народная Республика также могла бы стать участницей этого процесса, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с Павлом Зарубиным, автором программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Касательно инициативы Соединенных Штатов Америки, направленной на сокращение военных расходов России и Китая вдвое, Владимир Путин отметил, что подобные договоренности должны быть основаны на принципе паритета и учитывать интересы Российской Федерации.

«Мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: Соединенные Штаты сократили бы на 50%, и мы сократили бы на 50%, а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет», — сказал Путин.

Ранее президент на полях пленарного заседания Форума будущих технологий высказался о добыче редкоземельных металлов в России.