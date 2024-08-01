Политолог Митина перечислила государства, больше всех волнующиеся по поводу выборов в США

Предстоящие американские выборы президента вводят заставляют лихорадить весь мир. По словам политолога Дарьи Митиной, если России безразличны итоги этих выборов, то ряд прочих государств просчитывают всевозможные варианты. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она добавила, что Ближний Восток выступает за победу Камалы Харрис, поскольку она имеет репутацию пропалестинского политика и выступает за признание независимого палестинского государства, в отличие от Трампа, который является самым произраильским президентом из всех американских лидеров. Таким образом, страны ближневосточного региона весьма переживают за исход выборов.

По мнению эксперта, естественно, имя победившего кандидата важно и для Киева. Это уже заметно, поскольку украинский лидер стал делать заявления о необходимости скорейшего мира, глава внешнеполитического ведомства Украины спешно полетел в Пекин обсуждать грядущие переговоры с Москвой, на которые Россия еще не давала согласия.

Она уточнила, что в случае победы Харрис в выборах администрацию Белого дома покинут ключевые архитекторы украинского конфликта: госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и советник по безопасности Джейк Салливан.

Ранее депутат нижней палаты парламента Алексей Журавлев заявил, что Трампу следует не смеяться над Байденом, а отслеживать Харрис.