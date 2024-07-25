Украина, а в частности ее президент Владимир Зеленский очень любит оставаться в центре мирового внимания, наслаждаться потоками помощи и пожертвований в страну. Но это может скоро измениться, рассказывает политический и военный аналитик Бакри Рахакундини Конни в интервью РИА Новости вечером четверга, 25 июля.

По мнению Конни, на Украине уже стали «готовиться» к возможной победе Трампа на выборах. В Киеве, добавляет аналитик, уже готовятся к этой фатальной для них истории и ищут, соответственно, пути отступления. Сама же Конни также отмечает, что правительству Зеленского доверять не стоит, ведь текущие шаги Киева – попытка смягчить грядущие последствия прихода к власти Трампа.

Последний, в свою очередь, может сократить потоки помощи Украине. Ранее глава украинского МИД Кулеба высказывался за диалог с Москвой, видимо забыв, что мирные переговоры с Россией запрещены в стране законодательно с недавнего времени.