Британские спецслужбы активно координируют действия Украины и готовы уничтожать все и вся, лишь бы ослабить Россию, заявил политолог Николай Миронов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По его словам, Лондон провоцирует Москву на развязывание третьей мировой войны, но Россия не поддается на эти провокации, сохраняя миротворческую позицию.

Британцы ведут себя агрессивно и напористо

Николай Миронов считает, что Лондон занимает жесткую позицию по отношению к России, хотя уже не обладает прежним глобальным влиянием. В начале мая британский премьер Кир Стармер встретился с Владимиром Зеленским на саммите в Ереване. Однако, по мнению политолога, это событие — лишь одно из многих в череде регулярных консультаций между Киевом и Лондоном, где украинский лидер сверяет свои действия с западными кураторами.

«Лондон очень активно помогает украинцам. Это тоже старая история. Им очень важно ослабить Россию, поэтому они готовы уничтожать все и вся», — заявил эксперт.

По его словам, за внешней респектабельностью Британии всегда стояла жесткая и холодная, абсолютно циничная сила.

«Британцы ведут себя агрессивно и напористо. Они себя считают по старой памяти большой мировой империей, гегемоном, хотя фактически уже ею не являются. Поэтому для них тоже закон не писан. Это у них вековая практика — они и колонии так строили, и свою политику в других странах», — пояснил политолог.

При этом Миронов подчеркнул: Россия не поддается на провокации.

«Мы не хотим ни уничтожения западной, ни какой-либо другой цивилизации. И мы не собираемся действовать варварскими методами и развязывать третью мировую, хотя нас к этому очевидно провоцируют. Эта война не пойдет на пользу никому. И Россия это понимает», — сказал политолог.

Чего боятся британские элиты

Миронов напомнил, что Англия на протяжении веков была соперником России в Азии — в Афганистане, Закавказье и Иране. По словам политолога, Лондон отчаянно пытается сохранить мировое влияние.

«Они боятся забвения. Англия теряет свое место в мире. На роль мировой империи уже зашли Соединенные Штаты. В НАТО голос Британии тоже не самый сильный. В Европе их положение — довольно сильная держава, но явно региональная. Тем более после выхода из Евросоюза», — пояснил Миронов.

Он также отметил, что Лондон использует разные методы для сохранения веса на международной арене, в том числе пытается играть в глобальные игры.

Встреча в Ереване стала «лебединой песней» британского премьера. Уже после 7 мая Кир Стармер будет паковать чемоданы и готовиться к иной карьере — возможно, он станет советником Зеленского, и это наиболее вероятный вариант продолжения его карьеры.