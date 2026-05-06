Лондон готовит новую волну провокаций против России. Встреча британского премьера Кира Стармера и президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Ереване — это не просто дипломатический жест, а сверка часов перед новыми ударами, диверсиями на российской территории и очередными санкциями. Чего на самом деле добивается Британия, почему Россия пока не отвечает симметрично и в чем «ахиллесова пята» Лондона, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

«Прежде всего хочу подчеркнуть, что не стоит переоценивать роль Лондона. Существуют Соединенные Штаты в качестве главного держателя акций западного мира. Ни в силу своего военного потенциала, ни в силу экономических ресурсов Лондон не может претендовать на самостоятельную роль. Британия является нашим врагом, но не главным врагом. Основным противником России были, есть и будут Соединенные Штаты», — заявил Шаповалов.

По его словам, Россия сознательно не идет на эскалацию.

«Мы стремимся к тому, чтобы конфликт не перерастал в Третью мировую войну. Пока нет прямой агрессии в отношении России, мы придерживаемся существующей стратегии. А провокации со стороны Британии, Франции и Германии как раз направлены на то, чтобы максимально вовлечь и истощить Россию. Для нас важно не поддаваться на эти провокации», — пояснил политолог.

Стармера в советники Зеленского

Что касается встречи Стармера с Зеленским в Ереване, Шаповалов назвал ее «лебединой песней» британского премьера.

«После 7 мая Стармер будет паковать чемоданы и готовиться к иной карьере. Скорее всего, это лебединая песня Стармера, его встречи с Зеленским. Возможно, он станет советником Зеленского — это вероятный вариант продолжения его карьеры», — предположил эксперт.

А вот новое руководство Британии, по его словам, будет столь же яростно выступать против России.

«Будет новый премьер-министр, который точно так же будет яростно выступать против России и будет большим другом Зеленского. В любом случае мы ориентируемся не на конкретную фигуру, а на ресурсы наших противников и наши возможности», — подчеркнул Шаповалов.

«Ахиллесова пята» Британии

Как отметил политолог, в XIX веке Россия и Британия были двумя сопоставимыми сверхдержавами. Сейчас Россия — сверхдержава, Британия — нет.

«Британия зависит от внешних рынков и внешних ресурсов — это одна точка давления. Также у нее есть интересы, оставшиеся от имперского периода: в Африке, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия успешно выдавливает Францию из ее бывших колоний в Африке и точно так же может противостоять неоколониальным амбициям Британии. В этом отношении у России есть достаточно серьезные возможности влияния», — резюмировал Шаповалов.

Лондон давно действует на опережение: Британия уже развернула на Украине четыре цеха по ремонту военной техники и готовится открыть пятый, а Евросоюз фактически перешел на рельсы военной экономики, готовясь к конфликту с Россией.