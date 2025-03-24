Сегодня в Саудовской Аравии прошла встреча российской и американских делегаций, посвященная урегулированию украинского конфликта. Политолог Кирилл Молчанов рассказал, какие условия необходимы для того, чтобы стороны заключили перемирие. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, глава государства заявлял, что Москва не против тридцатидневного энергетического перемирия. Однако для дальнейшей стадии переговоров нужно приостановить мобилизацию в Незалежной на срок перемирия и прекратить поставки западного вооружения и разведанных. Но здесь встает вопрос: готов ли Вашингтон пойти на данные меры и, соответственно, надавить в этом ключе на киевский режим.

Эксперт отметил, что в случае отсутствия выполнения указанных условий энергетическое перемирие может закончиться так и не начавшись. Таким образом, теперь дальнейшие подвижки в переговорах выглядят маловероятными.

По его мнению, маловероятно, что на данный момент возможны какие-либо большие прорывы в переговорах.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил о невозможности завершить войну на Украине через боевые действия.