Рубио заявил о невозможности завершить войну на Украине через боевые действия

Украинский конфликт нельзя решить с помощью военных действий, для его завершения надо вести мирные переговоры. Такое заявление сделал Марк Рубио, государственный секретарь Соединенных Штатов. Его точку зрения привело РИА Новости.

По утверждению главы Госдепартамента, конфликт на Украине нельзя решить с помощью боевых действий. Его прекращения можно достигнуть исключительно дипломатическими путями. Он высказал свое мнение на собрании кабинета президента США Дональда Трампа.

«У этой войны нет военного решения, ее нужно закончить путем переговоров», — указал Рубио.

Госсекретарь добавил, что власти США сейчас ведут переговоры, несмотря на другую точку зрения ряда политиков и государств, которые имеют свой подход к решению проблемы. Они, по его словам, препятствуют завершению конфликта.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Вэнс поддержал спецпосланника Трампа Уиткоффа после критики со стороны некоторых политиков. Он выразил уверенность в его компетентности, отметив, что те, кто нападает на Уиткоффа, просто недовольны его успехами.