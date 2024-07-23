Политолог объяснил, почему Россия не ответила симметрично на изъятие зарубежных активов

Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина получит в августе 1,4 млрд евро. Это средства, полученные экспроприации доходов от замороженных активов РФ. Политолог Юрий Светов объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие ответные шаги могла бы предпринять Россия.

О том, что действия Запада получат жесткий ответ, заявили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но эксперты пока не могут назвать, какие именно действия предпримет Россия.

«Все это время Запад думал, как же им прикарманить наши деньги. Вот нашли вариант с отправкой доходов, а не самих активов. Россия пока ограничивается словами и предупреждениями. Да, ряд иностранных компаний передали под управление местных руководителей, но с оговоркой, что собственность вернут изначальным владельцам», — пояснил Светов.

Он добавил, что Россия не может пойти на полностью зеркальные меры в первую очередь из-за того, что большинство зарубежных активов на территории РФ — частные инвестиции и собственность. В «заложниках» же в Европе находятся государственные деньги и облигации.

«Если мы также конфискуем все, то получается, что мы не уважаем частную собственность, а до этого опускаться нельзя», — заключил Светов.

Ранее мы рассказали, о глобальных последствиях конфискации Западом зарубежных активов РФ.