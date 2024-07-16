Политолог раскрыл глобальные последствия конфискации Западом зарубежных активов РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил попытки Запада конфисковать зарубежные активы РФ. Он также отметил, что другие страны обеспокоены применением подобных практик. Доктор политических наук Олег Шабров в беседе с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня» назвал долгоиграющие последствия подобных действий.

Свои опасения высказали представители Саудовской Аравии. Там готовится план на случай, если Запад все-таки рискнет конфисковать активы России, находящиеся за рубежом. О своих шагах думают и другие государства.

«Конфискация отражается на всех странах. Понятно, что пострадает в первую очередь государство, чьи активы изымут, например, Россия. Но этим все не закончится. Ведь тогда доверие к той стороне, что позволила себе применить этот механизм, сразу упадет», — пояснил Шабров.

Если конфискация активов будет одобрена, то свое имущество и средства начнут выводить из зоны ответственности Запада множество других государств и инвесторов, ведь они больше не будут уверены в сохранности своей собственности и добросовестности партнеров.

«Все это приведет к расширению поля применения региональных валют. Деньги потекут к тем странам, которые не нарушают договоренностей. Например, может укрепиться юань. Возможно, появятся условия для рождения новой мировой валюты», — заключил Шабров.

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