Политолог оценил шансы скорого открытия границы между Россией и Финляндией

С 22 июля Финляндия получит право не предоставлять международную защиту прибывающим беженцам на определенной территории. Финские политики назвали этот закон шагом к открытию границы с Россией, однако политолог Юрий Светов сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что такое развитие событий маловероятно.

Президент Финляндии Александер Стубб, подписав закон, высказался, что хоть он и антиконституционный, но его необходимо принять. Но, на самом деле, Финляндия не идет России навстречу, когда вводит подобные меры.

«Они нас упрекали, что через территорию России в Финляндию пытались попасть тысячи беженцев. Якобы Москва должна была что-то с этим сделать. Но эти граждане въехали в нашу страну на законных основаниях, а куда они отправятся дальше — уже не наша забота. К тому же, цифры там были не такие критичные, как говорят, на южных европейских границах страны беженцев было в разы больше», — пояснил Светов.

Он добавил, что открытие границы между Финляндией и Россией пока маловероятно, в том числе из-за общей политики Евросоюза.

«Открытие границы с нами может стать только побочным эффектом принятого закона, но далеко не самым первым. Нужно, чтобы еще сыграли другие условия» — заключил Светов.

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