Лейбористы пришли к власти: как выборы в Великобритании скажутся на отношениях Москвы и Лондона

После оглушительного поражения Консервативной партии на выборах в Великобритании новым премьер-министром страны стал лидер Лейбористов Кир Стармер. В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» политолог Игорь Ковалев рассказал, чего ожидать России от нового правительства.

Лейбористская партия получила 412 мест в парламенте, а консерваторы — лишь 121 мандат. Впервые с 2010 года к власти пришли представители другой партии.

«Время — одна из причин поражения консерваторов. Партийная система Британии не терпит долгого правления. Любое правление дольше 10 лет вызывает у избирателей стойкое желание сменить власть. К тому же, нынешнее правительство допустило много промахов. Страна получила Brexit, но вместе с этим не решены остались проблемы экономики, миграционной политики, здравоохранения и так далее. Поэтому результаты были предрешены», — объяснил профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев.

Он добавил, что международные отношения между Россией и Великобританией не изменятся после прихода к власти Лейбористов. Все крупные политики Европы продолжают придерживаться антироссийского курса.

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