Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов пояснил значение объявленного главой государства Владимиром Путиным пасхального перемирия. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, в целом надежды на полное соблюдение перемирия бандеровцами не было, однако президент РФ ясно показал, что в ключевой христианский праздник Россия не желает кровопролития и братоубийства, то есть подчеркнул нашу силу, уверенность и великодушие.

Эксперт добавил, что российской армии необходимо быть готовыми к провокациям со стороны украинской армии. Однако Зеленскому не следует рассчитывать, что он сможет воспользоваться перемирием для улучшения позиций украинских войск на фронте.

Ранее сенатор Пушков пояснил, почему у Киева не было выбора в вопросе пасхального перемирия.