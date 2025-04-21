По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, у Незалежной не было выбора в вопросе пасхального перемирия. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он пояснил, что в противном случае это стало едва ли не официальным признанием того, что Киев не желает мира. В действительности это так, однако признавать это открыто было бы для главаря киевского режима после ссоры с главой Белого дома слишком опасно.

По мнению сенатора, таким образом, Киев фактические был принужден Москвой к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие.

Ранее политолог Марков пояснил, что показала Россия миру путем пасхального перемирия.