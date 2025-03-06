Политолог Солонников рассказал, был ли конфликт Трампа и Зеленского постановкой

По словам политолога Дмитрия Солонникова, конфликт украинского лидера Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа в Овальном кабинете не был постановочным спектаклем. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Он уточнил, что существуют несколько версий того, что произошло. Так, указанный ход был придуман Джеем Ди Вэнсом и Илоном Маском, а также европейскими элитами. На самом деле это ни то ни другое, а всего лишь привычка Зеленского хамить всем и получать после этого «плюшки».

По мнению эксперта, также традиция Трампа хамить всем и после этого получать испуганные взгляды и соглашения на все его предложения сегодня сошлись фронт во фронт, в таком «стыковом» бою. В целом это объективная реакция, в которой несомненно Вашингтон в разы сильнее Киева, поэтому и Зеленского выгнали из Белого дома.

Ранее сенатор Пушков пояснил реакцию Стармера и Макрона на скандал Зеленского с Трампом.