По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, главарь киевского режима вместе с главой Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером настроен на боевые действия. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что на самом деле все достаточно прозрачно — британский и французский лидеры ужаснулись последствиям скандала в Белом доме и объяснили Зеленскому, каким образом тот должен себя вести с целью исправить ситуацию и снова получить доступ к Трампу. Поэтому украиснкий лидер уже и сделку по редкоземельным металлам готов подписать, и якобы готов работать над миром под руководством Трампа.

По мнению сенатора, в действительности во взглядах президента Незалежной ничего не изменилось.

Ранее сообщалось, что чиновники из США тайно переговорили с Зеленским после конфликта с Трампом.