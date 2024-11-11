Французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер будут стараться уговорить главу Белого дома Джо Байдена отменить запрет на применение британского оружия для ударов по территории РФ. Политолог Юрий Светов рассказал, пойдет ли на это Байден и ожидаются ли переломные моменты в спецоперации до Нового года. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, американский лидер на самом деле может разрешить бить британскими ракетами вглубь нашей страны, поскольку он желает войти в историю как великий президент Штатов. Он озлоблен на то, что его выкинули из президентской гонки ради Харрис, с треском проигравшей выборы, он может сейчас захотеть показать свою силу.

Эксперт пояснил, что Байден пытается сделать так, чтобы Трамп был вынужден продолжать поддерживать Незалежную в необходимом объеме.

По его мнению, действующий президент Штатов станет ужесточать давление и стремиться продолжать помогать Киеву до конца своего президентского срока.

Ранее сообщалось, что Байден лично попросит Трампа на встрече не прекращать помощь Украине.