Салливан: Байден лично попросит Трампа на встрече не прекращать помощь Украине

Уходящий президент США Джо Байден намерен во время скорой встречи попросить своего сменщика на посту главы Белого дома Дональда Трампа не прекращать помощь киевскому режиму. Об этом в эфире Face to Nation поведал его помощник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что у Байдена есть 70 дней, чтобы доходчиво объяснить новому составу конгресса и администрации Трампа о необходимости не бросать Украину перед российской угрозой.

«У президента Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней доказать конгрессу и будущей администрации, что Соединенные Штаты не должны уходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе», — сказал он.

Также Байден обсудит с Трампом на встрече в среду, 13 ноября, ситуацию на Ближнем Востоке.

Трамп в своей предвыборной программе неоднократно критиковал подход Байдена к конфликту на Украине, считая, что США выбрасывают деньги на ветер, поддерживая Киев финансово и вооружениями. Президента Зеленского миллиардер и вовсе назвал торгашом, гоняющим через океан в Вашингтон за деньгами американских налогоплательщиков.

5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что Дональд Трамп во время своего второго срока на посту главы американского государства рискует вновь оказаться в так называемом вашингтонском болоте.