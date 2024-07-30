Эксперт раскрыл причины протестов в Каракасе

По итогам выборов пост президента Боливарианской Республики Венесуэла остался за Николасом Мадуро, который занимает эту должность с 2013 года. В ответ на это оппозиция устроила массовые беспорядки в столице Каракасе. Политолог Сергей Марков рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что поводов сомневаться в результатах голосования нет.

После объявления победителя на выборах, президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием. Однако лидеры девяти стран Латинской Америки не признали результатов голосования, среди них: Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай.

«Латинские страны, которые отказались признать результаты выборов, давно выступают за любое предложение США и действуют по их указанию. Америка просто хочет свергнуть Мадуро, потому что он отказался предавать Россию и Китай. Протестующая оппозиция говорит, что предварительные опросы показывали якобы другой результат выборов. Но их проводила компания из США, которая много лет сотрудничает с американскими спецслужбами», — сказал Марков.

Политолог добавил, что в результатах голосования нет причин сомневаться. Местные власти уже проигрывали референдум в 2007 году и парламентские выборы в 2014 году. Тогда никаких действий для удержания власти или подтасовки предпринято не было.

Ранее мы рассказали, что Венесуэла столкнулась с направленной хакерской атакой.