Полиция и УФСБ вскрыли пробел в миграционном контроле в Приморье
Эксперты предлагают ввести биометрическую привязку для мигрантов
Фото: [www.istockphoto.com/Oleg Elkov]
В Хабаровском крае совместная операция полиции и УФСБ вскрыла очередную, но от этого не менее тревожную уязвимость в системе миграционного контроля. 24-летний иностранный гражданин, который в 2024 году был выдворен из России с пятилетним запретом на въезд, умудрился вернуться в страну всего через несколько месяцев. Его метод оказался до примитивности прост: смена имени и фамилии при сохранении отчества и даты рождения. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Эта история из Вяземского района выглядит как сюжет комедии положений, но на деле она указывает на серьезные системные пробелы. Тот факт, что человек смог легализовать свое присутствие, просто сменив «вывеску» в документах, но сохранив ключевые идентификаторы — дату рождения и отчество, — говорит о том, что механизмы перекрестной проверки на границе или при постановке на учет далеко не всегда опираются на глубокую биометрическую верификацию. Система по-прежнему во многом доверяет бумажному носителю, а не цифровому следу человека.
Реакция правосудия в подобных случаях, как правило, предсказуема и шаблонна: суд назначает штраф и административное выдворение, а нарушителя помещают в Центр временного содержания иностранных граждан до момента депортации. Однако именно этот стандартный сценарий и является главной проблемой. Для человека, который уже один раз был выдворен и проигнорировал запрет, очередной штраф и депортация не являются сдерживающим фактором. Они воспринимаются лишь как временные издержки, которые можно снова обойти, сменив паспорт и имя на родине.
Случай в Хабаровском крае наглядно демонстрирует, что миграционный контроль не может ограничиваться формальной проверкой документов. Необходим переход к тотальной и необратимой биометрической привязке — дактилоскопии, сканированию сетчатки или распознаванию лица, — которая будет жестко закреплена за конкретным человеком вне зависимости от того, какое имя указано в его текущем паспорте. Единая база данных должна мгновенно сигнализировать о попытке въезда или регистрации лица, чьи биометрические параметры уже есть в реестре депортированных. Кроме того, этот инцидент ставит вопрос о необходимости ужесточения ответственности за повторное незаконное пересечение границы. Пока нарушение запрета на въезд влечет за собой лишь административную, а не уголовную ответственность, «револьверная дверь» миграционной системы будет продолжать работать.
Задержание нарушителя в Вяземском районе — это безусловно положительный результат работы местных правоохранителей и спецслужб. Но каждый такой эпизод должен служить не просто поводом для отчета, а основанием для аудита и модернизации федеральных систем контроля. Иначе борьба с нелегальной миграцией рискует превратиться в бесконечную игру в кошки-мышки, где перевес чаще всего будет на стороне «ценных» иностранных специалистов, а правила постоянно меняет только один из игроков.
Ранее эксперт Бурда заявил, что отъезд мигрантов из РФ — не катастрофа, а оздоровление.