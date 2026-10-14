Полиция и УФСБ вскрыли пробел в миграционном контроле в Приморье

В Хабаровском крае совместная операция полиции и УФСБ вскрыла очередную, но от этого не менее тревожную уязвимость в системе миграционного контроля. 24-летний иностранный гражданин, который в 2024 году был выдворен из России с пятилетним запретом на въезд, умудрился вернуться в страну всего через несколько месяцев. Его метод оказался до примитивности прост: смена имени и фамилии при сохранении отчества и даты рождения. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Эта история из Вяземского района выглядит как сюжет комедии положений, но на деле она указывает на серьезные системные пробелы. Тот факт, что человек смог легализовать свое присутствие, просто сменив «вывеску» в документах, но сохранив ключевые идентификаторы — дату рождения и отчество, — говорит о том, что механизмы перекрестной проверки на границе или при постановке на учет далеко не всегда опираются на глубокую биометрическую верификацию. Система по-прежнему во многом доверяет бумажному носителю, а не цифровому следу человека.

Реакция правосудия в подобных случаях, как правило, предсказуема и шаблонна: суд назначает штраф и административное выдворение, а нарушителя помещают в Центр временного содержания иностранных граждан до момента депортации. Однако именно этот стандартный сценарий и является главной проблемой. Для человека, который уже один раз был выдворен и проигнорировал запрет, очередной штраф и депортация не являются сдерживающим фактором. Они воспринимаются лишь как временные издержки, которые можно снова обойти, сменив паспорт и имя на родине.

Случай в Хабаровском крае наглядно демонстрирует, что миграционный контроль не может ограничиваться формальной проверкой документов. Необходим переход к тотальной и необратимой биометрической привязке — дактилоскопии, сканированию сетчатки или распознаванию лица, — которая будет жестко закреплена за конкретным человеком вне зависимости от того, какое имя указано в его текущем паспорте. Единая база данных должна мгновенно сигнализировать о попытке въезда или регистрации лица, чьи биометрические параметры уже есть в реестре депортированных. Кроме того, этот инцидент ставит вопрос о необходимости ужесточения ответственности за повторное незаконное пересечение границы. Пока нарушение запрета на въезд влечет за собой лишь административную, а не уголовную ответственность, «револьверная дверь» миграционной системы будет продолжать работать.

Задержание нарушителя в Вяземском районе — это безусловно положительный результат работы местных правоохранителей и спецслужб. Но каждый такой эпизод должен служить не просто поводом для отчета, а основанием для аудита и модернизации федеральных систем контроля. Иначе борьба с нелегальной миграцией рискует превратиться в бесконечную игру в кошки-мышки, где перевес чаще всего будет на стороне «ценных» иностранных специалистов, а правила постоянно меняет только один из игроков.

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