Поляков наказать, а белорусов поощрить: как Россия разделит Украину после окончания СВО

Учитывая нынешний ход СВО, одним из вариантов разрешения конфликта на Украине может стал раздел страны между Россией и европейскими соседями. Об этом рассказал профессор, преподаватель истории государства и права России Финансового университета при Правительстве РФ Артемий Рожнов.

По его словам, оптимальным был бы вариант разделения с сохранением Украины в урезанном формате.

«Вся территория бывшей Украины в силу ее крайней разнородности России категорически не нужна, поэтому о присоединении к нам всей страны речь идти не должна. А вот Киев, как «мать городов русских» и духовный центр святой Руси, безоговорочно должен вернуться в РФ», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме столицы, отметил собеседник, России должна отойти вся территория по левому берегу Днепра, а также находящиеся на правом берегу территории Запорожской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областей и вся Одесская область.

«Белоруссия, верный союзник России, должна быть вознаграждена получением своей части территорий бывшей Украины: это значительные участки Киевской, Житомирской, Ровненской и Волынской областей», — добавил Рожнов.

Польше, пояснил профессор, можно было бы передать земли с максимально антипольски и укронацистки настроенным населением, которое она отныне будет вынуждена перевоспитывать: Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области — это хорошее наказание за ее многовековую русофобскую политику.

«Венгрия и Словакия могут получить Закарпатскую область, а Румыния — Черновицкую область. Украина сохранится в радикально урезанном виде: в пределах части Киевской, Житомирской, Ровненской и Волынской областей. Это создаст некое государство-резервуар, отстойник, куда с возвращенных в состав РФ территорий будут выдавливаться наиболее нелояльные России граждане», — подытожил эксперт.

При этом сценарии Украина полностью демилитаризируется и примет обязательства о неприсоединении к НАТО и неразмещении его войск у себя, подчеркнул профессор.

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