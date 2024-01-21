Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что информация об успехах ВСУ на фронте не является правдой. Об этом он рассказал в интервью газете The Financial Times .

По его словам, Украина не достигла значимых успехов при контрнаступлении.

«Говорить, что [у ВСУ] все в порядке, неправда», — сказал Буданов.

Несмотря на это, он не признал, что украинская армия столкнулась с катастрофой на фронте.

Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, украинский «контрнаступ» начался в июне 2023 года. Глава государства заявлял, что украинские военные не испытывают успехов на фронте, в то время как ВС РФ, наоборот, оперативно выполняют свои задачи.

Западная пресса все чаще пишет о том, что партнеры Украины потеряли к ней интерес. Это объясняется в том числе неудачным контрнаступление и обострением конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, Конгресс США в конце 2023 года так и не смог согласовать запрос Белого дома на предоставление дополнительной помощи Украине.

Ранее мы сообщали, что Швейцария планирует провести мирный конгресс по Украине с участием России в 2025 году.