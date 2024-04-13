Полянский назвал стыдом и позором заявление Кисиды о ядерных угрозах РФ

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал «стыдом и позором» заявление японского премьера Фумио Кисиды о ядерной угрозе со стороны РФ.

В пятницу глава японского Кабинета министров выступил в конгрессе США, где заявил о своей обеспокоенности из-за вероятности «еще одной катастрофы», вызванной применением ядерного вооружения. В то же время, Кисида не стал упоминать, кто несет ответственность за первый подобный прецедент.

В ходе того же визита, Кисида заверил Вашингтон в том, что Токио является «верным союзником и стойким другом» для США. Он обвинил РФ в угрозе применением ядерного вооружения и заявил, что это оказало влияние на обеспокоенность мирового сообщества тем, что может произойти «еще одна» ядерная катастрофа. Американские конгрессмены, в свою очередь, несколько раз вставали со стульев для стоячих оваций Кисиде.

«Какой стыд и позор», – заявил российский дипломат в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что Япония в СБ ООН также обвинила РФ в ядерной угрозе, вспомнив Хиросиму и Нагасаки.