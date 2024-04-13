Япония в СБ ООН обвинила РФ и вспомнила Хиросиму и Нагасаки, умолчав о США

Заместитель японского постоянного представителя при ООН Мицуко Сино обвинила РФ в ядерной угрозе в ходе Совбеза по вопросу Украины. Дипломат напомнила об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в прошлом веке, но не упомянула, что за ними стояли Соединенные Штаты. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Представители западного лагеря стран во главе с США и Японией на регулярной основе озвучивают ложный тезис об угрозах РФ применить ядерное вооружение.

В ходе последнего заседания, представитель японской дипломатической миссии подчеркнула «четкую позицию» своего государства по части якобы «неоднократно звучавшей со стороны России ядерной риторики». Сино заявила, что Япония никогда не смирится с ядерной угрозой с российской стороны и тем более, с применением подобного вооружения.

Дипломат подчеркнула, что катастрофа, подобная произошедшим в японских префектурах, никогда не должна повториться. В то же время, о том, какое государство ответственно за данную катастрофу, она не упоминала.

Ранее Токио запретило экспорт более чем 160 товаров в РФ.