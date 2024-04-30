Полянский: цель США – это глобальная цифровая диктатура

Американское руководство заинтересовано в том, чтобы достичь глобальной цифровой диктатуры, в рамках которой, остальные страны утратят свою возможность оказывать влияние на цифровую сферу. Об этом заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, передает информационное агентство ТАСС .

Дипломат выразил мнение, что США пользуются тем фактом, что на Западе расположены главные «рычаги управления интернетом», и в то же время, в местных юрисдикциях США играют роль IT-монополистов. Данный факт и позволил руководству Штатов начать свою работу в данном направлении, результатом которой станет «полная утрата способности экстраполировать свой суверенитет на цифровую сферу» другими странами, убежден Полянский.

Представитель российской дипломатической миссии также добавил, что США создают предпосылки для установки собственного тотального контроля над цифровой реальностью и будущей возможности в любой момент отключать мировой доступ к любой альтернативе для «сертифицированного мейнстрима» западного мира.

Ранее стало известно о том, что американский Минфин разрешил ряд операций с российскими банками.