Польша отменила переговоры с Украиной из-за коррупции

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак сообщил, что Варшава отменила переговоры с украинской стороной по вопросам в сфере сельскохозяйственного сектора. Об этом он заявил в интервью польской газете Dziennik Gazeta Prawna .

Переговоры между Киевом и Варшавой были запланированы на 14 мая. По словам Колодзейчака, решение об отмене встречи связано с обвинением некоторых представителей украинской стороны в коррупции.

«Разумеется, мы не будем проводить переговоры с особами, против которых выдвинуты обвинения в коррупции», – отметил замминистра.

Он подчеркнул, что Минсельхозу республики не удалось разрешить все трудности, с которыми столкнулись польские фермеры, из-за чего произошли массовые протесты. Колодзейчак подчеркнул, что ситуация является непростой.

С февраля 2024-го года в Польше проходят акции протеста сельхозпроизводителей. Они требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства. Кроме того, фермеры выступают против стратегии Европейского союза (ЕС) «Зеленый курс», которая предусматривает достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году.

Ранее мы сообщали, что в Минобороны Польши опровергли намерение отправлять на Украину польских военных.