В Минобороны Польши опровергли намерение отправлять на Украину польских военных

Варшава не собирается отправлять на Украину польских военных. Об этом сообщил телеканал TVP Info со ссылкой на заявление главы Министерства обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.

Ранее министр иностранных дел республики Радослав Сикорский не смог дать внятного ответа по поводу отправки польских военнослужащих на территорию Украины. В интервью британскому изданию BBC Сикорский заявил, что президент России Владимир Путин должен «гадать», какие шаги предпримет Запад. Глава польского МИДа призвал не исключать разные сценарии.

Он же заявил, что страны НАТО приняли решение о создании специальной миссии Североатлантического альянса на Украине.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на конференции, посвященной Украине, заявил, что западные страны рассматривают вариант с отправкой своих военных в зону конфликта на Украине. Тогда слова французского лидера вызвали резонанс в обществе.

В России на заявления Макрона ответили тем, что подобный сценарий заставит Москву предпринимать более жесткие шаги, а также приведет к неизбежному столкновению с НАТО.

Ранее мы сообщали, что на Украине впервые потери понес французский военный легион в составе ВСУ.