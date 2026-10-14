Политическое противостояние между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским набирает обороты, и одним из ключевых его проявлений становится вопрос о дальнейшей судьбе американской военной поддержки Киева. Заявления главы Белого дома о возможном сокращении поставок уже перестали восприниматься как риторическая угроза — эксперты фиксируют первые практические признаки того, что Вашингтон действительно корректирует свою линию. Речь идет не только о прямых поставках вооружений, но и о менее заметной, однако критически важной составляющей — обмене разведывательными данными, которые долгое время обеспечивали украинской стороне значительное преимущество на поле боя.

Свою оценку происходящему в беседе с Общественной Службой Новостей озвучил член Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», участник специальной военной операции Тимур Сыртланов.

По его мнению, складывается устойчивое ощущение, что ограничения военной и военно-технической помощи киевскому режиму со стороны США уже фактически начались. Эксперт обратил внимание на характер недавних ракетно-бомбовых ударов, которые наносят ВКС России по назначенным целям, в том числе в Киеве: их результаты косвенно указывают на вероятное отсутствие у Украины разведданных, ранее поставлявшихся американской стороной. Это, по словам Сыртланова, можно считать одним из признаков того, что Вашингтон иногда действительно делает то, о чем говорит.

Эксперт резюмировал, что для России такая динамика объективно выгодна, и эксперт призывает и дальше внимательно наблюдать за развитием ситуации. При этом он напоминает о более широком политическом контексте: Дональд Трамп уже открыто говорил о желании, чтобы народ Украины сменил своего президента. Однако события разворачиваются на фоне приближающихся выборов в Конгресс США, и Зеленский, в свою очередь, связывает немалые надежды с тем, что «трамписты» эти выборы проиграют. Именно от исхода внутриамериканской политической борьбы во многом будет зависеть, насколько глубокими окажутся реальные ограничения помощи — и насколько далеко готов зайти Белый дом в давлении на Киев.

Ранее политолог Вайнер заявил, что Трамп может усилить давление на Зеленского после выборов.