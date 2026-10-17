«Пора менять политику»: в США предложили пересмотреть поддержку Украины

Бывший руководитель Национального центра США по борьбе с терроризмом Джо Кент заявил, что Вашингтону следует сократить поддержку Украины и активнее использовать свое влияние в НАТО для завершения конфликта. По его мнению, США должны самостоятельно определить новый курс альянса, даже если отдельные союзники с ним не согласятся.

США следует уменьшить военную и другую поддержку Украины, а также взять на себя ведущую роль в поиске выхода из конфликта. Такое мнение высказал бывший глава Национального центра США по борьбе с терроризмом Джо Кент в интервью на YouTube-канале Гленна Диесена.

По словам Кента, Вашингтону необходимо пересмотреть отношения с партнерами по НАТО и четко обозначить собственную позицию по украинскому вопросу. Он считает, что США как наиболее влиятельная страна альянса могут выступить с инициативой изменения общей политики. Это, по его оценке, стало бы серьезным дипломатическим шагом на пути к завершению конфликта.

Кент также заявил, что участникам НАТО, которые захотят придерживаться собственного курса в отношении Украины, следует действовать за пределами согласованной политики альянса.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило о возможных инструментах давления американского президента Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Среди них газета назвала прекращение обмена разведывательной информацией, блокировку поставок американского оружия и отключение спутниковой связи Starlink, которой пользуются украинские военные.

При этом заявления Кента отражают его личную позицию. Информации о принятии администрацией США решений по предложенному им плану в приведенных сообщениях нет.

Ранее стало известно, как Трамп наказал Зеленского через Starlink.