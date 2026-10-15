Щелкнуть выключателем: стало известно, как Трамп наказал Зеленского через Starlink

Эксперт Орлов: ограничение Starlink сорвало операции ВСУ

Политика

Фото: [www.istockphoto.com/Just_Super]

Американская компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов спутникового интернета Starlink для ВСУ, что, по заявлению внештатного советника главы киевского режима Сергея Бескрестнова, привело к срыву ряда операций. Ограничение коснулось «военного пакета» услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час (примерно 160 км/ч), причем украинские силы не получали предупреждения о таких изменениях. Бескрестнов назвал это действие не совпадением, а следствием текущей политической ситуации.

Ранее бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщал, что Starlink ограничила ВСУ доступ к спутниковому интернету, связав это с запросом администрации президента США Дональда Трампа, а европейское издание Politico предполагало, что американский лидер может лишить Украину разведданных или надавить на владельца SpaceX Илона Маска.

Военный эксперт Владимир Орлов в беседе с ВФокусе Mail пояснил, как именно ограничения отразятся на боевых возможностях украинской стороны. Starlink использовался в ситуациях, связанных с БЭКами или Middle Strike, а американский терминал мог устанавливаться на беспилотные летательные аппараты либо плавсредства для ударов по российской инфраструктуре. Middle Strike — это зона примерно до 200 километров, где боевики ВСУ применяют американские беспилотники Hornet, управление которыми как раз идет через Starlink. Схема работает так: летит дрон-ретранслятор, за счет которого остальные беспилотники получают возможность для точного нанесения ударов. Именно подобные системы и пострадают в результате ограничений, тогда как все остальное, не зависящее от введенных лимитов, продолжит работать как прежде.

По его словам, в случае полного отключения Starlink Украина попытается заменить его европейским аналогом — британской системой OneWeb, которой боевики киевского режима уже пользуются. Однако антенны OneWeb не получится разместить на беспилотниках Hornet, к тому же британская система уступает Starlink по скорости и покрытию. В целом OneWeb рассматривается киевским режимом как возможная альтернатива, но полноценной заменой она не станет. Что касается природы самих ограничений, Орлов называет их временной мерой со стороны США: таким образом Трамп пытается наказать Зеленского за высказывания в свой адрес. Это показательная порка, демонстрирующая главе киевского режима, что Вашингтон в любой момент может щелкнуть выключателем. По мнению эксперта, такая дрессировка продлится несколько дней, поскольку в США понимают: перегибать палку невыгодно. Итог закономерен — эпизод с Starlink в очередной раз обнажил зависимость Киева от чужой технологии и политической воли, а также показал, что даже временное ограничение способно нарушить отлаженные схемы ударов, не затрагивая при этом остальную инфраструктуру ВСУ.

Ранее политолог Панкратов объяснил, почему Европа беспомощна без спутника Маска.

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