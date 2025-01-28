Портрет Мелании Трамп в Белом доме стал предметом скандала

Официальный портрет жены новоизбранного президента Дональда Трампа Мелании, недавно опубликованный Белым домом, стал предметом бурных обсуждений и споров в социальных сетях, пишет журнал Voice.

Многие интернет-пользователи выразили сомнения в оригинальности снимка, подозревая первую леди США в использовании фотошопа и/или технологий искусственного интеллекта (ИИ).

На портрете, сделанном бельгийским фотографом Режин Мао, Мелания изображена в строгом офисном стиле в Желтой овальной комнате Белого дома. Это место занимает для нее особое значение, так как она сама руководила ремонтом и реставрацией помещения.

Отличия от предыдущих официальных портретов также привлекли внимание общественности. Если на портрете 2017 года Мелания была изображена в черном смокинге с мягким светом и в более неформальной позе, то новый снимок демонстрирует более уверенную и доминирующую женщину.

Реакция общественности была неоднозначной — некоторые пользователи раскритиковали портрет за его неестественный вид, другие же отметили, что Мелания на снимке настроена более решительно.

Ранее на видео появился фрагмент, на котором президент США Дональд Трамп на своей инаугурации попал в неловкую ситуацию из-за шляпы Мелании.