Трамп попал в неловкую ситуацию на инаугурации из-за шляпы супруги

На инаугурации нового президента США Дональда Трампа произошел курьез, когда он не смог поцеловать свою супругу Меланию из-за ее широкой шляпы. Об этом сообщила газета New York Post.

На видеозаписях видно, как Трамп старается поцеловать жену в щеку, однако его намерение мешает шляпа. Этот момент быстро стал вирусным в социальных сетях.

Первая леди выбрала для мероприятия элегантное черное пальто и остроносые туфли, а образ завершала замечательная широкополая шляпа бренда Eric Javits, которая закрывала ей глаза.

Ее наряд вызвал бурное обсуждение в интернете. Некоторые комментаторы заметили, что Мелания выглядит как манекен, в то время как другие отметили, что ее стиль напоминает одежду служанки.

Ранее сообщалось, что Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку заказа диетической колы.