Специальному посланнику президента США Трампа Стиву Уиткоффу пришлось ожидать восемь часов, чтобы его принял российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщил американский телеканал Sky News.

Журналисты заявили, что Уиткофф провел в России всего 12 часов. Восемь из них ему пришлось ждать, когда его примет Путин. Такое долгое ожидание связали с параллельным приездом в Москву белорусского лидера Александра Лукашенко. На Западе такой визит Лукашенко назвали классической стратегией Путина. Он якобы показал США свою силу.

«Не любит, когда его загоняют в угол и говорят, что делать, особенно на его собственной территории», — так охарактеризовал поведение Путина Sky News.

По итогам встречи Путин отправил Утикоффа домой со списком своих требований, утверждает телеканал.

Ранее на Западе отметили, что Путин в своей публичной речи дал возможность четкого выбора для тех украинских военных, которые находятся в Курской области. Они могут сдаться в плен и выжить, либо умереть, все зависит только от их собственного выбора, так считает ирландский журналист Боуз.