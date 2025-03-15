Жить или умереть: на Западе отметили четкий посыл для ВСУ в речи Путина

Российский президент Владимир Путин в своей речи дал украинским солдатам свободу выбора. Они могут сдаться в плен и выжить, либо умереть. Об этом в соцсети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Боуз прокомментировал речь Путина, в которой тот дал ответ на просьбу Трампа пощадить солдат ВСУ, которые попали в котел в Курской области. Журналист сообщил, что российский лидер дает полную свободу выбора украинцам.

«Это очень четкий выбор. Сдавайтесь и живите. Не хотите? Результат также ясен», — указал он.

Ранее в прессе уже приводились слова Путина, который пообещал, что если украинские военные откажутся от ведения боевых действий и сдадутся в плен Вооруженным силам России, они кардинально улучшат свое нынешнее положение. Президент РФ гарантировал всем сдавшимся жизнь и достойное обращение. Его помощник Ушаков добавил, что трагической развязки вполне реально избежать, если руководство киевского режима отдаст своим подчиненным соответствующий приказ.