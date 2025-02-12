После переговоров Трампа и Путина раскрыли имя россиянина для обмена на Фогеля

В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и лидер Белого дома Дональд Трамп обсудили взаимный обмен заключенными, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова.

За почти полтора часа разговора Путину и Трампу удалось обсудить многие вопросы. Одним из ключевых стал обмен заключенными. Недавно Россия освободила бывшего учителя англоязычной школы Марка Фогеля, посчитав, что это поспособствует началу укрепления отношений США и РФ.

«Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности», — отметил Дмитрий Песков.

После новостей о переговорах лидеров в беседе с РИАН французский адвокат Фредерик Бело заявил, что на обмен выбрали Александра Винника, который почти восемь лет находился в тюрьмах по непонятным обвинениям и точного решения суда. Как отметил юрист, он встречался с заключенным, а также адвокатами Марка Фогеля.

Напомним, что в США россиянину вменяли управление и махинации с биржей криптовалют BTC-e, что позволяло участвовать в преступной деятельности, в том числе легализации доходов и помощи наркотрафику. Россиянин пошел на сделку со стороной обвинения.

Ранее сообщалось, что Трамп высказался по поводу возвращения в США осужденного в РФ Марка Фогеля.