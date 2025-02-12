Трамп высказался по поводу возвращения в США осужденного в РФ Фогеля

Президент США Дональд Трамп крайне высоко оценил решение Москвы вернуть осужденного в РФ Фогеля Вашингтону. Такое заявление глава Америки сделал журналистам в Белом доме.

«Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо», — заявил он.

Трамп также отметил, что с этого момента с Москвой могут установиться хорошие отношения, это позволит урегулировать конфликт на Украине.

Напомним, Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже обнаружили наркотики.

Как уточнили в МВД, до мая 2021-го Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, он мог использовать данный статус для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.

Экс-сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотиков в особо крупном размере. Фогель во всем сознался и полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось о том, что Трамп приказал создать в Гуантанамо места для нелегалов.