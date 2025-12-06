Послы Германии, Франции и Великобритании опубликовали в индийской ежедневной газете статью, в которой обвинили Россию в конфликте на Украине. В своей работе они не упомянули позицию Индии по этому вопросу. На это в своем материале указало немецкое издание Spiegel.

Послы трех ведущих стран Европейского Союза в статье описали украинский конфликт как якобы жестокое нарушение Россией международного права. Однако, как отмечает Spiegel, Индия не позволила «ничему омрачить свою радость» от первого визита главы российского государства с 2022 года.

«Подобная акция западных послов была воспринята в Дели как оскорбление накануне важного визита. Ведь они не упомянули Индию, которая никогда не осуждала политику России и индийцы были удивлены, если не сказать, оскорблены этим вмешательством», — передает Spiegel.

5 декабря во дворце Хайдарабад в Нью-Дели состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Обе страны продолжают рассматривать друг друга не только как ключевых стратегических партнеров, но и как верных друзей.

Ранее Индийский МИД охарактеризовал визит Путина в Нью-Дели двумя словами.