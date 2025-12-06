МИД Индии: Президент Путин завершил незабываемый и успешный визит в Нью-Дели

Государственный визит российского лидера Владимира Путина в индийскую столицу Нью-Дели прошел успешно, выше всех похвал и оставил самые что ни на есть яркие впечатления. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал в соцсети Х.