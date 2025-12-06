МИД Индии: Президент Путин завершил незабываемый и успешный визит в Нью-Дели
Индийский МИД назвал визит Путина в Нью-Дели двумя словами
Фото: [Медиасток.рф]
Государственный визит российского лидера Владимира Путина в индийскую столицу Нью-Дели прошел успешно, выше всех похвал и оставил самые что ни на есть яркие впечатления. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал в соцсети Х.
Президент России Владимир Путин завершил свой официальный визит в Индию 5 декабря. В ходе визита в Нью-Дели прошли важные переговоры, в рамках которых были заключены двусторонние соглашения. Также Путин посетил мемориал Махатмы Ганди, принял участие в бизнес-форуме и дал старт новому телеканалу RT India.
«Незабываемый визит! Президент России Владимир Путин завершил весьма успешный двухдневный государственный визит в Индию», — подписал Джайсвал фото с Путиным у трапа самолета.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал запуск нового телеканала RT India, который начал вещание в стране 5 декабря.