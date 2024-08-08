Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал власти Соединенных Штатов прекратить поставки вооружения для Украины. Заявление посла приводится в официальных социальных сетях дипломатической миссии РФ в Штатах.

Во время беседы с журналистами Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить снабжать вооружением Киев и подчеркнул, что Вашингтону стоит «одернуть неонацистов» в ВСУ. Дипломат также подчеркнул, что границы РФ – священны и никто из террористов не сможет уйти от возмездия после совершенного.

До этого Антонов прокомментировал атаку украинских ВС на Курскую область, назвав ее террористической акцией. Посол подчеркнул, что никто не скрывает того факта, что в ходе данного нападения украинские боевики пользовались американским оружием.

Ранее сообщалось о введении режима ЧС в Курской области.