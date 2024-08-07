В Курской области введен режим ЧС

В Курской области со среды, 7 августа, вводится режим чрезвычайной ситуации. Об этом в своем официальном канале сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Смирнов объяснил такое решение тем, что оперативная обстановка в приграничных районах Курской области остается тяжелой, и для того, чтобы ликвидировать последствия захода врага на территорию региона, необходимо ввести режим ЧС.

Курировать работу всех систем также будет непосредственно глава региона, штаб работает в круглосуточном режиме. Напомним, что в регионе от действий противника пострадали уже десятки людей, обычных мирных граждан, есть и погибшие. Также ранее сообщалось о возможной гибели известного военкора Евгения Поддубного, подробности в материале.