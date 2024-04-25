Посол Антонов счел ложью обещания Украины не применять ATACMS по территории РФ

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов счел лживыми обещания украинского руководства, данное американским коллегам, не применять ракеты ATACMS для своих атак по российской территории. Слова дипломата передает информационное агентство РИА Новости .

До этого помощник президента Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан выражал уверенность от лица своего государства в том, что украинское руководство останется верно своему обещанию не применять ракеты ATACMS за пределами собственной территории.

Антонов заявил, что данные заверения и обещания являются циничными и указал на то, что данная ложь не способна кого-либо успокоить. Он задался вопросом, как можно игнорировать множественные теракты со стороны киевского режима в виде ударов по больницам, школам, мостам и даже собственным ВС. Даже американские издания, настроенные против РФ, признают двуличие украинской стороны в данном вопросе и ее удары по городам в России, подчеркнул посол.

Накануне представители американского Пентагона в беседе с информагентством подтвердили информацию о передаче Киеву ATACMS.

Ранее советник главы ДНР Гагин выразил сомнения в том, что ATACMS способны повлиять на ход российской СВО.