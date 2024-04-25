Посол Антонов счел ложью обещания Украины не применять ATACMS по территории РФ
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Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов счел лживыми обещания украинского руководства, данное американским коллегам, не применять ракеты ATACMS для своих атак по российской территории. Слова дипломата передает информационное агентство РИА Новости.
До этого помощник президента Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан выражал уверенность от лица своего государства в том, что украинское руководство останется верно своему обещанию не применять ракеты ATACMS за пределами собственной территории.
Антонов заявил, что данные заверения и обещания являются циничными и указал на то, что данная ложь не способна кого-либо успокоить. Он задался вопросом, как можно игнорировать множественные теракты со стороны киевского режима в виде ударов по больницам, школам, мостам и даже собственным ВС. Даже американские издания, настроенные против РФ, признают двуличие украинской стороны в данном вопросе и ее удары по городам в России, подчеркнул посол.
Накануне представители американского Пентагона в беседе с информагентством подтвердили информацию о передаче Киеву ATACMS.
Ранее советник главы ДНР Гагин выразил сомнения в том, что ATACMS способны повлиять на ход российской СВО.